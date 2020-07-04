Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило 45 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 644 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Отмечается, что из них 1072 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 71 / 34, город Алматы - 114 / 52, город Шымкент - 101 / 54, Акмолинская область - 42 / 39, Актюбинская область - 41 / 32, Алматинская область - 117 / 93, Атырауская область - 377 / 325, Восточно-Казахстанская область - 152 / 81, Жамбылская область - 82 / 66, Западно-Казахстанская область - 110 / 35, Карагандинская область - 76 / 48, Костанайская область - 52 / 37, Кызылординская область - 37 / 23, Мангистауская область - 114 / 105, Павлодарская область - 68 / 15, Северо-Казахстанская область - 19 / 11, Туркестанская область - 71 / 22.

Всего в стране выявлено 45719 заболевших.