Как будут работать авиа- и ж/д сообщения в Казахстане во время строгого карантина
В Казахстане во время строгого карантина сохранится авиасообщение между регионами, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов», - говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.
Вместе с тем, Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК, Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» необходимо:
1) обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок;
2) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов);
3) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.