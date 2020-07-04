Как будут работать авиа- и ж/д сообщения в Казахстане во время строгого карантина

В Казахстане во время строгого карантина сохранится авиасообщение между регионами, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов», - говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.

Вместе с тем, Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК, Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» необходимо:

1) обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок;

2) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов);

3) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.