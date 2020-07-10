Правительство Казахстана продолжит реализацию контрцикличной макроэкономической политики – Аскар Мамин

Правительством Казахстана будет продолжена реализация контрцикличной макроэкономической политики с облегчением налоговой нагрузки на бизнес и направлением расходов бюджета на поддержание экономической активности. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительством будет продолжена реализация контрцикличной макроэкономической политики с облегчением налоговой нагрузки на бизнес и направлением расходов бюджета на поддержание экономической активности.

«Будет продолжена работа по развитию человеческого капитала, реализация институциональных реформ, созданы условия для массированного привлечения прямых иностранных инвестиций и развития цифровой инфраструктуры. Правительством будут приняты все необходимые меры, направленные на решение задач по стабилизации экономики, обеспечению устойчивости уровня занятости и поддержке доходов населения», — сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр также сообщил, что в рамках развития Казахстана как глобального дата-хаба построены 32 традиционных и 17 крупных майнинговых центров обработки данных с привлеченными инвестициями более 110 млрд тг. До 2024 года планируется дополнительное привлечение инвестиций на 633 млрд тг и создание 2000 новых рабочих мест.