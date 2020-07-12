В 260 км от Алматы зафиксировано землетрясение
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 6 часов 28 минут зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 41.13° с.ш. 75.46° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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