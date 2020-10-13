В Нур-Султан прибыли 514 авиапассажиров: 104 отправлены на сдачу ПЦР-тестов и 1 депортирован
Сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana и Flydubai, всего прилетели 514 человек, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
Сообщается, что у 104 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили в стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар. 1 пассажир был депортирован.
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