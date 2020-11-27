Усиление карантинных мер возможно в декабре-январе – Министр здравоохранения Казахстана

Ситуация пока под контролем. В Минздраве на еженедельной основе проводится анализ и прогнозирование ситуации. И по развивающемуся сценарию, возможно усиление карантинных мер в декабре-январе.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Всё будет зависеть от того, насколько мы сейчас будем управлять ситуацией. На данный момент мы видим, что есть регионы, которые особо сильно показали рост по заболеваниям КВИ, это и Восточный Казахстан. Мы видим тенденцию, что идёт замедление КВИ, фаза выравнивания и даже снижение. За ситуацией будем наблюдать и, в принципе, еженедельно мы у себя обновляем. Главное, чтобы это было в управляемом формате. Вы знаете, что наши больницы и инфекционные стационары заполнены всего на 22%, 17% реанимационных коек заняты. То есть резерв большой. И ситуация сейчас в управляемом, контролируемом формате», - сказал главный врач страны и добавил, что на данный момент переживать не стоит.