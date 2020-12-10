Казахстан и Россия совместно займутся оздоровлением бассейна реки Урал

Казахстан совместо с Российской Федерацией сформируют перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык (Урал). Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

«Касательно проведения масштабного, тщательного и комплексного научного изучения учеными и экспертами реки Жайык (Урал), причин ее обмеления; разработки системной международной программы, которая решала бы внутренние проблемы по бассейну реки, 28 октября текущего года в формате видеоконференцсвязи состоялось второе заседание Комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал), в ходе которого рассмотрен проект Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы в рамках реализации соответствующего Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации, разработанного во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России (6-7 ноября 2019 года, г. Омск)», - говорится в ответе Премьер-Минитсра РК.

Глава Кабмина уточнил, что программа подписана 4 декабря текущего года в ходе встречи Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиева с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. Козловым.

«В соответствии с Программой будут выработаны научно-обоснованные предложения по восстановлению и сохранению реки, будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык (Урал), такие, как проведение инвентаризации и выявление источников загрязнения экосистемы бассейна реки, обмен информацией о гидрохимическом и гидрологическом состоянии бассейна реки, обмен информацией и выработка совместных рекомендаций по осуществлению государственного экологического контроля за предприятиями, оказывающими негативное воздействие на экосистему бассейна реки, реконструкция (модернизация) и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, ликвидация (рекультивация) объектов, оказывающих негативное воздействие на экосистему бассейна реки, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению, по восстановлению и сохранению биоразнообразия, в том числе ихтиофауны и другие», - пояснил Премьер.

Также отмечено, что в целях совместного решения вопроса повышения водности реки Жайык (Урал) достигнута договоренность с Федеральным агентством водных ресурсов Российской Федерации о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык (Урал) с последующей выработкой Комплекса мер по его улучшению. Согласовано техническое задание на проведение данных исследований. В настоящее время эксперты сторон приступили к сбору данных и анализу гидрологических характеристик водных объектов в бассейне реки Жайык (Урал).