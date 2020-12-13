Новые самолеты-истребители прибыли на Карагандинскую авиационную базу в Казахстане

На Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова прибыли новые боевые самолеты Су-30СМ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ, сообщила пресс-служба Минобороны РК.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ поколения 4++ способен выполнять широкий спектр боевых задач на большом удалении от базы в условиях огневого противодействия противника. Он совмещает в себе функции двух типов боевых машин, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил: Су-27 и Миг-31. Новые истребители поступили по программе перевооружения армии. «Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. По своим летным и тактико-техническим характеристикам они приближены к самолетам 5-го поколения, отличающимся повышенной маневренностью и высоким уровнем автоматизации», – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов. Летные экипажи Военно-воздушных сил во взаимодействии с войсками противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны. Организационно они входят в общую структуру Сил воздушной обороны, координирующую действия войск при возникновении угроз и нештатных ситуаций.

Как рассказали в ведомстве, основную задачу противовоздушной обороны выполняют зенитные ракетные и радиотехнические войска, которые осуществляют радиолокационный контроль использования воздушного пространства и обеспечивают защиту важных объектов.

На их вооружении состоят зенитные ракетные комплексы большой, средней дальностей и ближнего действия. Они могут поражать воздушные цели в диапазоне высот от 25 метров до 40 километров, на расстоянии от 7 до 250 километров. Для обнаружения воздушных объектов применяются современные радиолокационные станции «Роса», «НУР», автоматизированные системы управления и средства связи.

Станции «Роса-РБ-М» обладают мобильностью и высокой точностью обнаружения низколетящих малоскоростных малоразмерных целей. Обнаружив объект, РЛС передает информацию о его местонахождении в автоматизированную систему управления. Мобильная радиолокационная станция «GM 403 НУР» казахстанского производства представляет собой новейшую цифровую систему по определению координат воздушных объектов. Вместе с тем в войска противовоздушной обороны поступил на вооружение многоканальный мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности «БУК-М2Э». По тактико-техническим характеристикам этот современный многоцелевой комплекс существенно превосходит зарубежные аналоги.

Он предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов и крылатых ракет. Зенитный ракетный комплекс «БУК-М2Э» в состоянии обеспечить успешное решение поставленных задач в условиях активного радиопротиводействия. Сегодня на оборонных предприятиях страны проводится модернизация радиолокационных станций старого парка, например, таких как «П-18». Усовершенствование этих станций увеличит их ресурс, повысит мобильность и другие тактико-технические характеристики. Техническое оснащение системы противовоздушной обороны усилит боевые возможности войск, будет способствовать обеспечению безопасности воздушных рубежей страны, отметили в Минобороны РК.