За сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68 город Алматы - 92 город Шымкент - 6 Акмолинская область - 59 Актюбинская область - 4 Алматинская область - 39 Атырауская область - 149 Восточно-Казахстанская область - 47 Жамбылская область - 9 Западно-Казахстанская область - 45 Карагандинская область - 26 Костанайская область - 57 Кызылординская область - 6 Мангистауская область - 11 Павлодарская область - 40 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлены 158302 заболевших.