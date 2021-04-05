1 921 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 255 028 заразившихся вирусом COVİD-19, скончавшихся 3 110.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 421 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 225 256.