Объём строительства доступного льготного жилья увеличат в столице Казахстана

Казахстан 13 апреля 2021 21:24 (UTC+04:00)
Объём строительства доступного льготного жилья увеличат в столице Казахстана

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о проводимой работе по строительству доступного льготного жилья, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Районы столицы развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город». Это когда районы представляют собой полицентричное развитие: в шаговой доступности есть необходимые социальные объекты.

Сегодня во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства ряда льготного доступного жилья. Социальное жилье расположено в районе Алматы. На первых этажах ЖК откроем социальные объекты: реабилитационные центры, детские сады, кружки для детей и т.д.

В районе Алматы также ведём строительство ряда социальных объектов, в том числе школ. Это позволит заодно покрыть потребность в ученических местах жителей новых ЖК.

Поручил уделять особое внимание качеству домов и благоустройству, не снижать темпы строительства. Некачественную работу принимать не будем.

По поручению Главы государства ведём планомерную работу по увеличению объема льготного доступного жилья. В текущем году данную планку планируем поднять до 10 тыс. социальных квартир. К примеру, данная цифра по сравнению с 2018 годом увеличится более чем в 9 раз.

В 2019 году построили и ввели в эксплуатацию 2900 социальных квартир, в 2020 году - свыше 7 тысяч льготных квартир», - написал аким столицы.

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