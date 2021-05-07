11 инвестпроектов реализуют до конца года в Жамбылской области Казахстана

Ход реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития на 2020 - 2025 годы и выполнение проекта «Асарлатып үй салу» обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев проинформировал, что в 2020 году реализовано семь инвестиционных проектов на общую сумму 14,8 миллиарда тенге.

«Проекты реализовали компании «Амир и Д» (выпуск экспресс-тестов), «Grand Foods Premuim» (цех по переработке и консервированию фруктов и овощей), «Байтұр» (завод по переработке молока), ИП «Империя» (цех по производству мороженого), товарищества «Элнур Адил Групп» (выпуск мукомольной продукции), «Таразский арматурный завод» (выпуск арматуры) и «Джон Бан МеталлПром» (выпуск окиси цинка, свинца). Но не все производства вышли на проектную мощность», - рассказал спикер.

Таразский арматурный завод временно простаивает, потому что китайские специалисты не могут приехать и установить оборудование, ТОО «Джон Бан МеталлПром» испытывает трудности с сырьем. Оба предприятия находятся в Таразе, уточнил он.

В региональную Карту индустриализации до 2025 года вошли 34 инвестиционных проекта на сумму 1,8 триллиона тенге. Будет создано 2 909 новых рабочих мест.

Ожидается, что до конца 2021 года будет внедрено 11 проектов на сумму 435,8 миллиарда тенге.

Это ИП «Жабатаева Л.К» (овощные склады), «BioVet KZ» (биокомбинат ветпрепаратов), «Kisc» (модернизация литейного цеха), «Turan Industry» (стройматериалы), «Вкусная корзинка» (кондитерские изделия), «Korday fish» (рыбные консервы), «GoldenCompassCapital» (переработка золотосодержащей руды), «Ақ мол» (расширение мощностей молзавода), «BestYard» (переработка рыбы), дочерняя компания компаний БХК и «Хим-плюс» (химкомплекс), «ЕвроХим-Удобрения» (завод минудобрений).

Аспандияр Сейсебаев заявил, что на сегодняшний день все проекты получили государственную поддержку в рамках Программы индустриально-инновационного развития на 2020 - 2025 годы.

«Уже выполнено 65 процентов строительно-монтажных работ. Во второй половине этого года на заводах будет устанавливаться оборудование. На первоначальном этапе с сырьем проблем быть не должно», - заверил руководитель ведомства.

При этом он отметил, что акиматы Тараза и районов не предлагают инвестпроекты, конкретные предложения по модернизации действующих производств.

«Считаю, что необходимо уделять внимание не только запуску каждого проекта, но и обеспечивать их в дальнейшем сырьем, контролировать продажу и экспорт продукции, выход на полную проектную мощность», - отметил он.

Глава региона поручил акимам районов совместно с профильным ведомством, финансовыми институтами серьезно заняться этими вопросами.

«Одной из существенных мер господдержки является выделение земельных участков. Ранее мною было поручено запустить геопортал, чтобы предприниматели знали о пустующих участках. Надо ускорить этот процесс», - напомнил Бердибек Сапарбаев.

На совещании прозвучали статистические данные по программе «Дорожная карта занятости-2025». На 2021 год выделено 6,5 миллиарда тенге, что больше в пять раз по сравнению с 2020 годом. На сегодня освоено 2,6 миллиарда тенге, из них 7,5 миллиарда тенге – на субсидирование процентных ставок 606 проектов, 3,3 миллиарда – на гарантирование кредитов по 662 проектам. Региональный координационный совет одобрил 15 проектов на 8,7 миллиона тенге по подведению инфраструктуры.

«Необходимо рассказывать начинающим и действующим предпринимателям о госпрограммах, разъяснять механизмы их реализации. Региональная палата предпринимателей в этом направлении работает слабо. Руководство палаты не предлагает никаких идей по развитию предпринимательства. Активизируйте деятельность РПП. Сейчас, в кризисный период, мы не имеем права оставлять кого-то без внимания», - отметил аким области.