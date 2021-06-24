Правительство Казахстана рассмотрело предложение о введении запрета на экспорт овец

Сегодня Правительство совместно с заинтересованными госорганами и организациями рассмотрело предложение председателя Национальной ассоциации овцеводов Казахстана А. Садырбаева по введению полного запрета на экспорт живого мелкого рогатого скота, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МСХ РК

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК на начало текущего года поголовье МРС составляло 20,05 млн голов. Прирост по итогам 2020 года составил 902 тысяч голов (4,7%), что является самым высоким показателем за последние 10 лет.

С начала текущего года за счет приплода поголовье овец увеличилось на 7,1 млн. Таким образом, к 1 июня т.г. в Казахстане насчитывается 27,1 млн голов МРС.

Стоит отметить, что ежегодно в республике производится 172,4 тысячи тонн баранины. Обеспеченность внутреннего рынка составляет 100,7%. За 4 месяца текущего года преимущественно в ОАЭ, Узбекистан, Бахрейн и РФ экспортировано 538 тонн баранины.

Вместе с тем, другие общественные организации в отрасли овцеводства выразили свою позицию не вводить запрет на экспорт овец, так как это может отрицательно повлиять на финансовое состояние фермеров.

В текущем году из-за засушливых погодных условий отмечается рост цен на корма в южных регионах. Из-за низкого травостоя фермерам приходится заготавливать корма на большей площади, что увеличивает затраты на ГСМ и повышается стоимость кормов.

Таким образом, в целях своевременной заготовки и закупа кормов фермеры будут вынуждены реализовывать приплод в летние, осенние периоды.

Также, в связи с пандемией в полной мере не восстановлены экспортные рынки. Стоимость авиаперевозки выросла в 2 раза. Не во всех регионах имеются современные сертифицированные мясоперерабатывающие предприятия, позволяющие экспортировать излишки баранины на экспорт.

Фермеры считают, что в этой непростой ситуации введение запрета на экспорт живых овец отрицательно повлияет на их финансовое состояние. Из-за низкой закупочной цены не окупятся затраты фермеров на содержание поголовья и дальнейшем они будут не заинтересованы увеличивать поголовье.

В настоящее время в РК действует запрет на вывоз маточного поголовья МРС в соответствии с совместным приказом министерств сельского хозяйства и финансов.

Ранее Минсельхоз сообщал, что для развития овцеводства отрасли оказывается специальная государственная помощь. Субсидируется ведение племенной работы, прибретение племенного поголовья, стоимость баранчиков, реализованных на откормочные площадки и/или на мясоперерабатывающие предприятия, также субсидируются услуги по искусственному осеменению маточного поголовья в хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах.

С учетом мнений сторон Межведомственная комиссия считает преждевременным введение полного запрета на экспорт живых овец.

По итогам обсуждений Минсельхозу поручено проработать введение осенью текущего года механизма квотирования вывоза живого скота в целях обеспечения сбалансированности сектора производства и реализации баранины.