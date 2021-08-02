Свыше 7,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 573 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 587 952 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 4 681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 482 958.
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