Выделенные МВФ SDR пополнили международные резервы Нацбанка Казахстана

БАКУ /Trend/ - Распределенные Международным валютным фондом (МВФ) SDR (специальные права заимствования) пополнили валовые международные резервы Национального банка Казахстана, передает Trend со ссылкой на нацбанк.

Отметим, что 23 августа 2021 года вступило в силу решение Совета управляющих МВФ касательно общего распределения специальных прав заимствования на сумму 650 миллиардов долларов США (около 456 миллиардов SDR). Казахстану было выделено 1,11 миллиарда SDR (1,57 миллиарда долларов).

Дополнительный выпуск SDR был распределен между странами - участницами МВФ пропорционально их квотам в организации. Данное распределение призвано предоставить государствам доступ к дополнительным средствам, чтобы обеспечить стабильность мировой экономики во время восстановления после кризиса.

SDR является расчетной единицей МВФ, которая может обмениваться на свободно конвертируемую валюту.

Члены МВФ могут использовать SDR по своему усмотрению, к примеру, с целью погашения ранее полученного займа фонда. Кроме того, развитые страны и страны с низкой долговой нагрузкой могут на добровольной основе передавать SDR в виде помощи более уязвимым государствам для восстановления их экономики после кризиса.