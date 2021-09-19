В Туркестанской области Казахстана собрано 3 млн. тонн овощей и бахчевых

В Туркестанской области идет осенняя уборочная кампания. На сегодняшний день собрано 3 млн тонн овощей, бахчевых, картофельной продукции. До конца года общий объем осенней продукции составит 3,5 млн тонн. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В настоящее время собрано 1,1 млн.тонн овощей, 1,7 млн тонн бахчевых культур, 290 тыс. тонн картофеля и 61 тыс. тонн фруктов. В этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 842,4 тыс. га.

Аким области Умирзак Шукеев побывал в Мактааральском и Жетысайском районах, ознакомился с новыми проектами в сфере сельского хозяйства, встретился с крестьянами и выслушал их предложения. В результате диверсификации в регионе объем кормовых культур увеличился на 2,6 тыс. га и составил 215,4 тыс. га, бахчевых культур - на 8,9 тыс. га (70,6 тыс. га).

Соответственно, посевная площадь хлопчатника уменьшилась на 16,2 тыс. га и составила 109,7 тыс. га (Мактаарал - 35,6 тыс. га, Жетысай - 44 тыс. га), также посеяны зерновые культуры на 300 тыс. га, масличные - на 85 тыс. га, овощи - на 43 тыс. га, картофель - на 15 тыс. га. Урожайность кукурузы на зерно составила 57 центнеров с 46,1 тыс. га, собрано 118 тыс. тонн. С пашни сафлора 83,5 тыс. га убрано 36,4 тыс. тонн урожая по 5,3 центнера.

В направлении кратного повышения производительности труда реализуется проект «получение двух-трех урожаев в год с одной площадки» с использованием климатических особенностей области. В этом году на 9 тыс. га реализуется около 2 тыс. проектов. На сегодняшний день с первого урожая собрано более 160 тыс. тонн овощной продукции и более 60 тыс. тонн вторичной продукции.

Теплицы построены на площади более 90 га, общая площадь составила 1 424,6 га, на сегодняшний день в теплицах произведено более 145 тыс. тонн продукции: огурцы, помидоры, перец. В текущем году с посевных площадей планируется собрать 276,1 тыс. тонн хлопка-сырца по 25,2 центнера. 90 процентов белого золота собирается техникой. На сегодняшний день убрано 590 гектаров запланированных посевных площадей, собрано 1,3 тыс. тонн урожая из 21 центнера.