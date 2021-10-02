2 058 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 889 040 заболевших, из них скончались 11 253 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 637 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 826 090.
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