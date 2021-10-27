Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества

Туркестан превращается в культурный и духовный центр тюркского мира. Сегодня работа в этом направлении активизирована. Об этом было сказано на встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с Генеральным секретарем Тюркского совета Багдатом Амреевым, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Багдат Амреев дал положительную оценку изменениям, происходящим в Туркестане, проводимой работе и выразил готовность в осуществлении ряда важных инициатив в рамках Тюркского совета.

«31 марта 2021 года состоялся Совет сотрудничества тюркоязычных государств по теме «Туркестан – духовная столица тюркского мира», где была принята Туркестанская декларация. В настоящее время ведется работа по созданию общего инвестиционного фонда поддержки предпринимательства между государствами – членами Тюркского совета», - сказал Генеральный секретарь.