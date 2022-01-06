Власти продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев - МИД Казахстана

Власти Казахстана продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев, в том числе дипкорпуса и журналистов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД страны.

"Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний", - указано в заявлении.

МИД отмечает также, что республика "привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ в рамках концепции "Слышащего государства", реализуемой президентом Касым-Жомартом Токаевым".