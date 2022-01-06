БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа, передает в четверг Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

В соответствии с поручениями главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данными 5 января на совещании по социально-экономической ситуации в стране, правительство приняло ряд срочных решений:

1. Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана: - в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);

- в г. Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 65 тенге за литр);

- в г. Алматы – 65 тенге за литр;

- в г. Нур-Султан, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 75 тенге за литр);

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

2. Введено временное – на 180 дней – государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Так, установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость: марки АИ-80 – 89 тенге за литр; марки АИ-92 – 182 тенге за литр; марки АИ-93 – 182 тенге за литр; марки АИ-95 – 215 тенге за литр.

Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона: - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 260 тенге за литр; - в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях – 230 тенге за литр.

3. Ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен.

4. В ближайшее время будет введен временный – на 180 дней – мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

5. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в т.ч. говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота – на 6 месяцев, картофеля и моркови – на 3 месяца.