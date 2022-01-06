Полиция задержала в Алматы около 2 тыс. участников беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алматы около 2 тыс. участников беспорядков. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники департамента полиции Алматы выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.