В Алматы задержали более 100 участников террористических акций

Свыше 100 участников террористических акций задержаны во время спецоперации в городе Алматы на юго-востоке Казахстана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24", ссылаясь на департамент полиции.

По информации департамента полиции мегаполиса, во время спецоперации сотрудники задержали свыше 100 участников террористических акций, полицейские изымают оружие в разных районах города, сообщили в эфире.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.