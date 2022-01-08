Совет коллективной безопасности ОДКБ проведет видеоконференцию по ситуации в Казахстане
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента России.
Данная инициатива была предложена в ходе телефонного разговора Токаева с Президентом России Владимиром Путиным.
Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации.
Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.
По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ.
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