Совет коллективной безопасности ОДКБ проведет видеоконференцию по ситуации в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента России.

Данная инициатива была предложена в ходе телефонного разговора Токаева с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане.

По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ.