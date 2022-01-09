В Казахстане задержаны свыше 5 тыс. человек
По всему Казахстану к этому моменту задержано 5 135 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, сообщил и.о.министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.
«По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.
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