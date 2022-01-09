Президент Казахстана провел очередное заседание оперативного штаба

Казахстан 9 января 2022 10:13 (UTC+04:00)
Президент Казахстана провел очередное заседание оперативного штаба

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

В ходе заседания Главой государства было поручено создать Правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов г. Алматы и других регионов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили двусторонние вопросы в Тегеране
Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили двусторонние вопросы в Тегеране
Главы МИД Ирана и Омана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Главы МИД Ирана и Омана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене
Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Полиция Нур-Султана начала поквартирный обход Казахстан 11:49
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 км Россия 11:43
Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили двусторонние вопросы в Тегеране Иран 11:22
В Грузии выявлено 3842 новых случая коронавируса, выздоровели 777 инфицированных Грузия 11:19
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции Политика 10:48
Волнения на нефтегазовом месторождении в Казахстане прекратились Энергетика 10:34
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев Казахстан 10:22
Ситуация с беспорядками стабилизирована во всех регионах Казахстана Казахстан 10:18
Силовыми структурами Казахстана продолжается «зачистка» населенных пунктов Казахстан 10:14
Президент Казахстана провел очередное заседание оперативного штаба Казахстан 10:13
Система скоростного ж/д объединит все регионы Турции - Эрдоган Турция 10:08
Все дороги в Казахстане открыты, движение автотранспорта обеспечено - министерство Казахстан 09:46
В Казахстане запланировано выполнение 38 авиарейсов Казахстан 09:23
Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад» - пресс-секретарь Казахстан 08:56
Назван предварительный ущерб, нанесенный во время массовых беспорядков в Казахстане Казахстан 08:24
Иностранные эксперты бьют тревогу: Незаконный ввод войск ОДКБ в Казахстан - угроза всему региону Казахстан 08:00
В ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников правоохранительных органов Казахстан 07:52
В Казахстане задержаны свыше 5 тыс. человек Казахстан 07:08
Деятельность крупных супермаркетов возобновлена в Алматы Казахстан 06:44
Во Франции более 100 тыс. человек вышли на акции против принудительной вакцинации Европа 06:32
США и Япония намерены разместить оружие в космосе США 05:56
Ученые пришли к выводу, что антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки В мире 05:24
В Иране заявили о сужении разногласий между сторонами на переговорах по ядерной сделке Ядерная программа 04:47
Земле предрекли шестую волну массового вымирания В мире 04:11
Названы профессии, которые в скором времени заменит искусственный интеллект В мире 03:37
"Реал" разгромил "Валенсию" в матче чемпионата Испании, Бензема забил 300-й гол за клуб Спорт 02:56
Ливан остался без света из-за аварии на электросети Арабские страны 02:29
В США резко выросло число смертей от коронавируса США 01:58
Более 30 тыс. человек в ФРГ вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений Европа 01:31
Кусок скалы рухнул на туристов в Бразилии, 5 человек погибли В мире 01:02
Политологи и эксперты считают ввод сил ОДКБ в Казахстан незаконным Политика 00:34
"Кровавое воскресенье" Ильхама Намига Кямала: В моем возрасте еще даже не женились (ФОТО) Интервью 00:10
Назван предел продолжительности человеческой жизни В мире 00:03
Специалисты завершили развертывание космического телескопа James Webb В мире 8 января 23:36
Аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок Казахстан 8 января 23:09
Алматы полностью окружили блокпостами с десятками военных Казахстан 8 января 22:40
На границе в Сирией погибли 3 турецких военнослужащих Политика 8 января 22:23
Цель Турции - внести вклад в обеспечение долгосрочного мира и стабильности на всем Кавказе - Хулуси Акар Политика 8 января 22:19
Турция готова к посильной поддержке Казахстана - Хулуси Акар Турция 8 января 21:32
Скончался заслуженный артист Азербайджана Новруз Гартал Социум 8 января 21:31
В городе Байконур и на объектах космодрома сохраняется спокойная обстановка Казахстан 8 января 20:37
Китайские ученые обнаружили воду в образцах лунного грунта В мире 8 января 20:26
Ученые предсказали скорое окончание острой фазы пандемии коронавируса В мире 8 января 19:53
Вирусолог сообщил, что на Кипре обнаружили гибрид штаммов "дельта" и "омикрон" Европа 8 января 18:53
Оценены сроки возобновления полетов Turkish Airlines в Казахстан Турция 8 января 18:40
Грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном по коридору TRACECA осуществляются в штатном режиме Транспорт 8 января 18:27
В Италии для жителей старше 50 лет введен штраф за отказ от вакцинации Европа 8 января 18:19
Зенитные артиллерийские установки, захваченные в качестве военных трофеев во время 44-дневной ​войны, использовались в ходе учений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 января 17:51
Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр Экономика 8 января 17:01
"Дама с камелиями" для бакинцев (ВИДЕО) Культура 8 января 16:59
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 8 января 16:29
Сериал Анара Аббасова будет показан в российском онлайн-кинотеатре Культура 8 января 16:00
Милонов порочит партию "Единая Россия" своим безответственным поведением - АНАЛИЗ Политика 8 января 15:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 8 января 15:42
В Азербайджане выявлено еще 630 случаев заражения коронавирусом, вылечился 521 человек Общество 8 января 15:40
Премьер Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор Экономика 8 января 15:26
Грузия увеличила реэкспорт автомобилей в Центральную Азию более чем вдвое Грузия 8 января 15:23
Минобороны Азербайджана подготовило план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов Политика 8 января 15:20
Иностранные эксперты считают присутствие сил ОДКБ в Казахстане незаконным Политика 8 января 15:17
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power оценят влияние совместных проектов на окружающую среду Энергетика 8 января 15:02
На блокпосту в казахстанском Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами Казахстан 8 января 14:57
ОАО "Азеркосмос" объявило тендер Тендеры 8 января 14:49
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" Политика 8 января 14:41
Доступ к интернету в Казахстане снова заблокировали Казахстан 8 января 14:37
На сайте Национальной библиотеки Украины появилась онлайн-выставка "Низами Гянджеви в украинских переводах и исследованиях" (ФОТО) Культура 8 января 14:34
Грузия в разы увеличила импорт из Туркменистана Грузия 8 января 14:29
Туркменский НПЗ начал производить автобензин А-98 Энергетика 8 января 14:20
ЗАО AzerGold объявило тендер Тендеры 8 января 14:18
Видади Бабанлы награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 8 января 14:16
Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard выставлено на аукцион Финансы 8 января 14:13
Не менее 17 человек погибли в результате ДТП в Египте Арабские страны 8 января 14:06
Совет коллективной безопасности ОДКБ проведет видеоконференцию по ситуации в Казахстане Казахстан 8 января 13:43
В Баку снесут многоэтажное здание в связи с Мемориальным комплексом Zəfər - Официально Общество 8 января 13:38
Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку Общество 8 января 13:24
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 8 января 13:19
Резкий рост заразившихся коронавирусом зафиксирован в Казахстане Казахстан 8 января 13:13
В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 8 января 13:10
Jony стал гостем передачи "Лучше всех!" на российском телевидении (ВИДЕО) Звёздный мир 8 января 13:10
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 8 января 13:03
Митинг окончательно завершен в Актау Казахстан 8 января 13:00
Грузинский импорт лекарственных препаратов из Турции превысил $40 млн Грузия 8 января 12:51
Минтруда Азербайджана о процедуре присвоения участникам Отечественной войны соответствующего звания и назначения Президентской пенсии Общество 8 января 12:48
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 Европа 8 января 12:47
В Эквадоре из-за роста заболеваемости ковидом вводят ограничения на мероприятия для детей Другие страны 8 января 12:40
В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов (ФОТО) Политика 8 января 12:35
Шесть вооруженных преступников убито в Таразе Казахстан 8 января 12:34
В Казахстане задержаны 4 404 человека Казахстан 8 января 12:31
Узбекистан увеличил импорт нефти и минерального топлива более чем на четверть Узбекистан 8 января 12:11
В Гостаможенном комитете Азербайджана внесли ясность в вопрос в связи с кадровыми реформами Общество 8 января 12:08
10 января объявлено Днем общенационального траура в Казахстане Казахстан 8 января 12:07
Синоптик рассказал, как долго сохранится ветреная погода в Баку Общество 8 января 11:47
В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 8 января 11:37
Узбекистан в разы увеличил экспорт шелка Узбекистан 8 января 11:26
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 8 января 11:19
Грузинский импорт автобусов и микроавтобусов из Турции превысил $63 млн Грузия 8 января 11:15
Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с Токаевым Казахстан 8 января 11:14
Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба Казахстан 8 января 11:12
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 8 января 11:08
Названо количество поврежденных и угнанных авто во время массовых беспорядков в Алматы Казахстан 8 января 11:01
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова задержали по факту госизмены Казахстан 8 января 10:49
Все новости