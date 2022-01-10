В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

Казахстан 10 января 2022 09:38 (UTC+04:00)
В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения.

Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы 5 сотрудников ССМП (2 водителя и 3 фельдшера). За время беспорядков было повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т.д.), 4 автомашины в негодном состоянии, 3 захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг, машины потом были вновь возвращены.

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