Во время беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков
БАКУ /Trend/ - Во время беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.
Отметим, что второго января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)
Лента новостей
После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин
«Лаборатория Касперского» выявила масштабную серию шпионских атак, затрагивающих промышленные организации по всему миру
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан - Токаев
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)