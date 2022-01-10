Во время беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков

Казахстан 10 января 2022 10:56 (UTC+04:00)
Во время беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков

БАКУ /Trend/ - Во время беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Отметим, что второго января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алматы.

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