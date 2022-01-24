В Казахстане создано командование Сил специальных операций ВС
БАКУ ./Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ от 19 января 2022 года «О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан», передает в понедельник Trend со ссылкой на указ.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Новая структура обеспечит совершенствование деятельности системы национальной безопасности страны.
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