Почти 12 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 11 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 1 216 522 заболевших, из них скончались 13 194 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 045 172.