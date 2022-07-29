В Казахстане разработают план развития сахарной отрасли

БАКУ /Trend/ - Министерство торговли и интеграции Казахстана примет участие в разработке Комплексного плана развития сахарной отрасли.
Соответствующее поручение дал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на заседании коллегии министерства, передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана.
Он отметил, что план должен быть направлен на значительное сокращение зависимости от импорта и постепенный переход к самообеспечению.
Также следует ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы с привлечением заинтересованных инвесторов, сказал Султанов.