Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается - Токаев

БАКУ /Trend/ - Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе встречи с общественностью Карагандинской области сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в стране.

«Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ. Особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле – налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире. Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», - сказал Токаев.