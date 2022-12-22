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Казахстан и Узбекистан подписали исторические соглашения

Казахстан Материалы 22 декабря 2022 15:45 (UTC +04:00)
Казахстан и Узбекистан подписали исторические соглашения

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - Лидеры Казахстана и Узбекистана, - Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Президент Токаев подчеркнул высокий уровень отношений между странами, а также отметил, что отношения Казахстана и Узбекистана являются примером межгосударственных отношений.

«Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению», - сказал Глава Государства Казахстана.

Президенты Казахстана и Узбекистана также подписали договор о демаркации государственных границ между странами. «Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах», - заключил Токаев.

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