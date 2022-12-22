Казахстан и Узбекистан подписали исторические соглашения

БАКУ /Trend/ - Лидеры Казахстана и Узбекистана, - Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Договор о союзнических отношениях.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Президент Токаев подчеркнул высокий уровень отношений между странами, а также отметил, что отношения Казахстана и Узбекистана являются примером межгосударственных отношений.

«Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению», - сказал Глава Государства Казахстана.

Президенты Казахстана и Узбекистана также подписали договор о демаркации государственных границ между странами. «Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах», - заключил Токаев.