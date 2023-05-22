Перевалка нефти Каспийским трубопроводным консорциумом возросла

БАКУ /Trend/ - Каспийский трубопроводный консорциум перевалил 16,3 миллиона тонн нефти в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщил Trend в субботу источник в национальной компании Казахстана "КазМунайГаз".

Этот показатель на 3,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем перевалка нефти по магистральным трубопроводам "КазТрансОйл" достигла 10,3 миллиона тонн, увеличившись на 6,1 процента в годовом исчислении. Транспортировка нефти по трубопроводу "Мунайтас" также показала рост - на 7,7 процента, а общий объем перевалки составил 1,3 миллиона тонн.

При этом транспортировка нефти по "Казмортрансфлот" и нефтепроводу Казахстан-Китай сократилась на 7,7 процента и 1,3 процента соответственно. За отчетный период "Казмортрансфлот" транспортировал 2,09 миллиона тонн нефти, в то время как по нефтепроводу Казахстан-Китай было перевалено 4,6 миллиона тонн.

Каспийский трубопроводный консорциум - крупный международный проект по транспортировке нефти, в котором участвуют Россия, Казахстан и другие ведущие производители нефти. Он был создан для строительства и эксплуатации магистрального нефтепровода протяженностью более 1 500 км.