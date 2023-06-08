Казахстан обладает потенциалом стать страной-производителем "зеленой" энергии - BioEnergy

АСТАНА /Trend/ - Казахстан обладает большим потенциалом для перехода к "зеленой" экономике благодаря своему местоположению и ресурсам.

Об этом сказал Trend в четверг генеральный директор компании BioEnergy Махмуд Галаль в кулуарах Астанинского международного форума (AIF 2023).

"Я считаю, что Казахстан способен превратиться из страны, экономика которой зависит от ископаемого топлива, в страну, производящую "зеленую" энергию", - сказал он.

По его словам, за время сотрудничества компании с Казахстаном уже переработан миллион тонн отходов.

Как отметил генеральный директор, BioEnergy также осуществляет деятельность в Египте, Марокко, Италии, ОАЭ и многих других странах.

"Мы рады находиться здесь. В этом форуме принимает участие множество людей, вовлеченных в процесс перехода к "зеленой" экономике. Я уверен, что к концу форума будет больше возможностей для сотрудничества", - сказал он.

8-9 июня проходит Астанинский международный форум. В нем участвуют представители более 100 стран. Подчеркивая тему "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу", Астанинский международный форум стремится создать площадку для обмена знаниями, обсуждения новых технологий и выработки стратегий для решения важнейших глобальных проблем.