Около 60% иностранных инвестиций в Центральной Азии приходится на Казахстан - замминистра

АСТАНА /Trend/ - Около 60 процентов иностранных инвестиций в Центральной Азии приходится на Казахстан.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге для СМИ в преддверии Астанинского международного форума (АИФ).

По его словам, экономика Казахстана выросла на 3,2 процента в 2022 году и сейчас на треть больше, чем экономики других стран Центральной Азии вместе взятые.

"В целом с момента обретения независимости страна привлекла 410 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Наша экономика доказала свою устойчивость к геополитическим потрясениям", - сказал он.

Василенко назвал это одной из причин, по которой Казахстан подходит для проведения такого рода международного форума. Он сказал, что страна осознает, что она не застрахована от текущих глобальных экономических потрясений и вызовов, включая инфляцию и снижение доверия инвесторов, и с этой точки зрения в рамках АИФ ожидается проведение ряда дискуссионных форумов по экономическим вопросам, включая содействие устойчивому и инклюзивному росту при обеспечении устойчивого развития.

Среди других причин он выделил объективную внешнюю политику Казахстана и стратегическое географическое расположение в самом сердце Евразии.

"Именно в этой связи на нескольких сессиях и дискуссиях АИФ будут рассмотрены пути укрепления мира, предотвращения конфликтов и организации глобального порядка на благо всего мира, а также рассмотрено будущее мультилатерализма и роль ООН в обеспечении безопасности", - сказал Василенко.

Астанинский международный форум состоится 8-9 июня. Представители более чем 100 стран примут участие в этом двухдневном форуме. Подчеркивая тему "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу", Астанинский международный форум стремится создать площадку для обмена знаниями, обсуждения новых технологий и выработки стратегий для решения важнейших глобальных проблем.