Казахстан и ЕС обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В здании министерства иностранных дел Казахстана состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко и делегацией Европейского парламента (ЕП), возглавляемой председателем Комитета по иностранным делам (AFET) Дэвидом Макаллистером, говорится в сообщении МИД Казахстана, передает Trend.

В министерстве сообщили, что эта встреча стала новым этапом в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом как на двусторонней, так и на региональной основе.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета AFET Желяна Зовко из Хорватии, евродепутаты Георге-Влада Нистор из Румынии, Клемен Грошель из Словении, Карстен Люк из Германии, Юозас Олекас из Литвы, Манолис Кефалояннис из Греции, а также политические советники представителей ведущих партийных групп Европарламента.

Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом в политической и торгово-экономической сферах в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Также рассмотрены вопросы взаимодействия в областях энергетики, транспорта и логистики, включая развитие Среднего коридора. Освещены новые перспективы сотрудничества в области критически важных сырьевых материалов и производства "зеленого" водорода.

Заместитель министра особо подчеркнул неотложность начала официальных консультаций по упрощению визового режима для граждан Казахстана, что способствовало бы сближению страны с Европейским Союзом.

Стороны также выразили удовлетворение положительной динамикой развития межпарламентских отношений. Роман Василенко отметил, что Европарламент способен сыграть более активную роль в развитии широкого спектра взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом, а также поддержать усилия по развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии.

В свою очередь, Дэвид Макаллистер оценил состояние политического диалога между Казахстаном и ЕС как весьма положительное и выразил удовлетворение регулярным и плодотворным взаимодействием в приоритетных направлениях двустороннего и регионального сотрудничества. Он подчеркнул, что Казахстан играет роль надежного и стабильного партнера Евросоюза в регионе, который открывает пути в более широкую Азию, а в свою очередь, Европа имеет важное значение для Центральной Азии.