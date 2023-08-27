В вузах Казахстана будут изучать искусственный интеллект

БАКУ /Trend/ - Начиная со следующего года, учащиеся всех университетов Казахстана обязательно пройдут обучение курсу по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек, передает Trend.

«Специалисты, обладающие навыками в области ИИ, будут востребованы, тогда как те, кто не освоит эту область, рискуют утратить свои рабочие позиции... В ближайшие месяцы мы планируем подписать контракт в Нью-Йорке, и начиная со следующего учебного года, возможно, с начала календарного года, если выполним все необходимые работы, курс по ИИ станет обязательным для всех студентов в рамках учебных программ», — поделился министр в ходе форума, посвященного развитию человеческого капитала.

Он подчеркнул, что планом министерства является введение этого курса как обязательного элемента учебной программы, чтобы «каждый выпускник обладал базовыми компетенциями в области искусственного интеллекта».

Министр также добавил, что этот курс будет считаться «инновационным», так как на данный момент ни в одном университете мира не предлагается подобная дисциплина.