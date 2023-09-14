Stadler о деталях первой сделки с Казахстаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Швейцарская компания Stadler раскрыла подробности своего первого контракта с "Казахстанскими железными дорогами" ("Казахстан темир жолы", КТЖ) по поставкам 537 спальных и купе-вагонов.

Как сказала в среду Trend руководитель группы коммуникаций Stadler Герда Кёнигсторфер, в рамках контракта компания также будет в течение 20-летнего периода осуществлять полное сервисное обслуживание вагонов.

По ее словам, контракт также включает в себя передачу технологий Казахстану и приобретение местного производства в Астане (Stadler приобрел завод "Тулпар" в Астане, Казахстан).

"Stadler считает, что благодаря своим инновационным продуктам и опыту может помочь вывести сферу общественного транспорта в Казахстане на новый уровень", - сказала она.

Как отметила Кёнигсторфер, поставка всех спальных и купе-вагонов будет осуществлена до 2030 года.

"Есть возможность для дополнительных заказов в целях продолжения модернизации парка АО КТЖ", - добавила она.

Также, по словам Кёнигсторфер, это первый контракт компании с Казахстаном на поставку какой-либо продукции. До этого компания не поставляла в Казахстан технику.

Говоря о возможных будущих поставках в Казахстан, она отметила, что компания Stadler всегда открыта к обсуждению деловых вопросов. "Мы постоянно следим за развитием рынка и ведем диалог с заинтересованными сторонами", - добавила представитель компании.

Stadler — швейцарская компания, специализирующаяся на производстве поездов и трамваев. Штаб-квартира компании находится в Буснанге на востоке Швейцарии. В ней работает более 13 тысяч человек в различных производственных и инженерных подразделениях, а также в более чем 70 сервисных центрах.