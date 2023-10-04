Назван объем транзита казахстанской нефти по БТД за 6 месяцев

БАКУ /Trend/ - Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с апреля по сентябрь составил 609 тысяч тонн.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на I Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.

"493 тысяч тонн из этой нефти было отправлено на мировые рынки из порта Джейхан," - сказал он.

Как отметил министр, к концу года общий объем транзита казахстанской нефти по БТД достигнет 1,1 миллиона тонн.

Министр также рассказал о других новых направлениях сотрудничества со странами ШОС в сфере традиционной и возобновляемой энергетики.

Шахбазов отметил реализацию проектов зеленой энергетики мощностью 2 ГВт с Китаем, поставки СПГ в Пакистан посредством SOCAR Trading, углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в энергетической сфере, а также подписание соответствующих документов относительно участие SOCAR и «Узбекнефтегаза» в нефтегазовых проектах обеих стран, подписание «Дорожной карты» на 2023-2025 годы между министерствами энергетики.

Напомним, что акционерное общество «КазТрансОйл» (нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт) планирует направить в Бакинский международный морской торговый порт 1,4 миллиона тонн нефти до конца года.

Отметим, что «КазТрансОйл» в 12 раз увеличило объём направляемой на экспорт казахстанской нефти по направлению порта Баку за первые восемь месяцев 2023 года. Так, объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт в январе-августе текущего года составил 2,164 млн тонн, что на 759 тысяч тонн, или на 54 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 520 тысяч тонн с месторождения "Тенгиз", 252 тысяч тонн с месторождения "Дунга", 1,385 миллиона тонн c месторождений полуострова Бузачи и 7 тысяч тонн с месторождения "Кашаган".

Увеличение объемов транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено увеличением объема отгруженного сырья в сторону порта Баку с 69 тысяч тонн до 838 тысяч тонн.