В Казахстане растет заболеваемость корью

БАКУ /Trend/ - В течение текущего года в Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения корью, при этом вирус выявлен во всех регионах, передает Trend.

Наивысший уровень заболеваемости отмечен в Шымкенте, где зарегистрировано более 3 тысяч случаев. В Алматы и Жамбылской области число заболевших превышает 2 тысячи, а в Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях зарегистрировано более 1 тысячи случаев.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что более 82% заразившихся корью – дети, включая 83% непривитых детей. Резкий всплеск заболеваемости начался в сентябре и связан с сосредоточением детей в организованных группах в начале учебного года, что привело к удвоению уровня заболеваемости. Только в ноябре было зафиксировано более 6 тысяч случаев.

Министр также отметила, что из числа госпитализированных 30 детей находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации, включая 15 детей в возрасте до 1 года, при этом летальных случаев не зафиксировано. Все дети в тяжелом состоянии находятся под контролем Министерства.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что большинство заразившихся корью не были вакцинированы.