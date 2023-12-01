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Токаев выступит на Всемирном климатическом саммите в Дубае

Казахстан Материалы 1 декабря 2023 11:12 (UTC +04:00)
Токаев выступит на Всемирном климатическом саммите в Дубае

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Президента Казахстана встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.

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