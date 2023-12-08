Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран

БАКУ /Trend/ - Казахстан заключил соглашение по экспорту замороженного мяса в Иран, передает Trend.

Ранее поставки в Иран ограничивались только охлажденной говядиной со сроком хранения до 3 дней.

Основные пункты соглашения включают:

1. Установление ветеринарно-санитарных требований для импорта замороженной говядины без костей из Казахстана в Иран.

2. Предоставление Ираном ветеринарно-санитарных требований для импорта замороженной бескостной говядины из Казахстана.

3. Рассмотрение вопроса о включении иранских молочных компаний в Реестр третьих стран, имеющих права на импорт в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Республику Казахстан. Казахстан готов сотрудничать по включению иранских молочных предприятий после аудита и инспекции, проведенных совместно с инспекторами ЕАЭС и Казахстана, ветеринарной службой Ирана и иранскими молочными предприятиями.

По просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.