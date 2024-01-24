В Казахстане почти в 14 раз увеличилось количество электрокаров

БАКУ /Trend/ - За прошедший год число автомобилей, грузовиков и автобусов на электродвигателях в Казахстане увеличилось в 13,5 раза, достигнув почти 7,7 тысяч единиц, передает Trend.

Для сравнения, в декабре 2022 года электрокары были экзотикой – тогда их было всего 570 на всю страну.

В частности, количество легковых автомобилей на электричестве увеличилось в 16,7 раза, достигнув 7383 единицы. Города с самым большим количеством электромобилей включают Алматы (4315), Астану (945) и Алматинскую область (354). В то время как в Абайской области зарегистрировано всего 14 электрокаров.

Число грузовых автомобилей на электротяге удвоилось, увеличившись с 127 до 262 за год. Наибольшее количество таких грузовиков зарегистрировано в Алматы и Алматинской области. Кроме того, в столице и в Алматы функционируют 35 автобусов с электрическим двигателем.