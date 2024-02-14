Токаев пригласил катарские компании инвестировать в казахстанский рынок

БАКУ /Trend/ - Казахстан приглашает катарские компании инвестировать в казахстанский рынок и изучить новые возможности для бизнеса.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстано-катарского инвестиционного "круглого стола" в Дохе.

Лидер Казахстана выразил надежду, что многие присутствующие на мероприятии внесут свой вклад в успешное развитие экономических отношений между двумя странами. Со своей стороны государство готово предоставить налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта.

"Недавно мы также создали Инвестиционный совет под председательством первого заместителя Премьер-министра. Он будет способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки. Мы приглашаем катарские компании инвестировать в казахстанский рынок и изучить новые возможности для бизнеса", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил активизировать усилия казахстано-катарской Совместной комиссии высокого уровня и Делового совета для выведения партнерства на новый уровень. Казахстан рассчитывает, что недавно ратифицированное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций укрепит инвестиционное сотрудничество между странами.

"Сегодня во время встречи с Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани я предложил в качестве первого шага увеличить объем двусторонней торговли до полумиллиарда долларов. Мы можем предложить катарскому рынку высококачественные товары, в том числе машины, железо, сталь, сельскохозяйственную продукцию и многое другое. Казахстан также предлагает доступ к рынку Евразийского экономического союза с общим ВВП в 2,6 триллиона долларов. У нас также есть общая граница с Китаем, что дает хорошие возможности для торговли с ним в рамках проекта "Один пояс, один путь", - добавил Токаев.