Развитие Среднего коридора имеет большое значение для Казахстана - министр

БАКУ /Trend/ - Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) имеет большое значение для Казахстана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев в ходе заседания казахстанско-германской Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута имеет большое значение для Казахстана как надежного поставщика энергоресурсов и стратегических товаров в Европу", - сказал он.

По его словам, стратегический синергизм с Германией, в совокупности с удобным географическим расположением на перекрестке межконтинентальных транспортных маршрутов, включая маршруты поставки энергоносителей, усиливает позиции Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба и одного из ключевых игроков на мировой энергетической арене.

Как отметил министр, укрепление промышленного потенциала Казахстана также относится к числу стратегических направлений сотрудничества с Германией.

"Для нашей республики Германия как индустриальная держава с ее ключевыми компетенциями является наиболее подходящим партнером. Перед правительством Казахстана стоит задача еще сильнее улучшить условия для привлечения крупных частных инвестиций, институциональной среды для бизнеса и гармонизации законодательного регулирования", - сказал Шарлапаев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.