Казахстан и Румыния создадут рабочую группу для поддержки инвестиций

БАКУ /Trend/ - В Бухаресте прошло 17-е заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Trend.

Сопредседателями от казахстанской и румынской сторон были министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр энергетики Себастьян Бурдужа соответственно.

В рамках мероприятия стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества в различных сферах. В области энергетики достигнуто соглашение о формировании совместной рабочей группы из представителей министерств энергетики и финансов для разработки механизмов, способствующих дальнейшему росту двустороннего сотрудничества и поддержке взаимных инвестиций.

Также отмечается заинтересованность румынских компаний в сотрудничестве с Казахстаном в области поставок оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора.