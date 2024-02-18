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Казахстан и Румыния создадут рабочую группу для поддержки инвестиций

Казахстан Материалы 18 февраля 2024 04:22 (UTC +04:00)
Казахстан и Румыния создадут рабочую группу для поддержки инвестиций

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Бухаресте прошло 17-е заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Trend.

Сопредседателями от казахстанской и румынской сторон были министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр энергетики Себастьян Бурдужа соответственно.

В рамках мероприятия стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества в различных сферах. В области энергетики достигнуто соглашение о формировании совместной рабочей группы из представителей министерств энергетики и финансов для разработки механизмов, способствующих дальнейшему росту двустороннего сотрудничества и поддержке взаимных инвестиций.

Также отмечается заинтересованность румынских компаний в сотрудничестве с Казахстаном в области поставок оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора.

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