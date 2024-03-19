Казахстан готов рассмотреть участие международных компаний в реализации проектов на суше и шельфе Каспийского моря - Магзум Мирзагалиев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан готов рассмотреть участие международных компаний в реализации проектов на суше и шельфе Каспийского моря.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на АО "КазМунайГаз" (КМГ), об этом сказал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев в ходе выступления на панельной сессии "В центре внимания: освоение ресурсов нефти и газа" в рамках конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Мы готовы рассмотреть участие международных компаний в качестве партнеров в реализации проектов на суше и шельфе Каспийского моря", - подчеркнул он.

Глава КМГ также акцентировал внимание на том, что Казахстан обладает большим потенциалом углеводородных ресурсов, а значительные запасы Прикаспийского бассейна все еще не освоены.

По его словам, правительство страны твердо намерено продолжать привлекать иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор. Так, начиная с 2023 года, по поручению президента Казахстана были введены более привлекательные налоговые и нормативно-правовые преференции для геологоразведочных и газовых проектов (Улучшенный модельный контракт). В число объектов УМК входят морские и газовые проекты, а также сложные проекты добычи на суше.

"Эти изменения создают уникальные возможности для инвесторов в нефтегазовые месторождения для начала работ по разведке и разработке. 6 февраля 2023 года был подписан первый подобный контракт в Казахстане на добычу углеводородов на условиях УМК по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", который будет реализован совместно со стратегическим партнером", - добавил Мирзагалиев.

Отметим, что CERAWeek — крупнейшая ежегодная конференция по энергетике, проводимая информационно-аналитической компанией S&P Global в Хьюстоне (США). В этом году CERAWeek 2024 исследует стратегии многоаспектного, многоскоростного и многоэнергетического перехода.

Конференция собрала делегатов со всего мира — руководителей и представителей энергетических компаний, политических деятелей, экспертов в области энергетики, финансов, экологии и других лиц.

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