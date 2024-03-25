"KazAID" стремится развить деятельность в рамках ОТГ - Аркен Арыстанов

АСТАНА /Trend/ - Казахстанское агентство международного развития "KazAID" стремится развить деятельность в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Trend, об этом на брифинге для иностранных журналистов в Астане сказал председатель правления "KazAID" Аркен Арыстанов.

"В последнее время активизировалась деятельность ОТГ. И в рамках ОТГ есть три агентства, которые активно работают. Это турецкое агентство "TIKA", азербайджанское "AIDA" и "KazAID". И, соответственно, сейчас стоит такая задача, чтобы объединить наши усилия и возможности для организации каких-то совместных программ в нашем регионе", - подчеркнул он.

По его словам, в контексте такого сотрудничества Казахстан заинтересован в областях, таких как образование, здравоохранение, цифровизация, государственное управление и экология.

"В этом году мы создали специальные программы под названием "Достык цифровизация", "Достык дипломатия" и "Авиценна", которые связаны с подготовкой госслужащих из Центральной Азии. В программе "Достык цифровизация" участвуют представители Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. А "Достык дипломатия" - это программа, нацеленная на обмен опытом среди молодых дипломатов. На семинаре, который планируется провести в начале апреля в Алмате будут участвовать не только страны Центральной Азии, но и также страны Кавказа. "Авиценна" - это программа академического обмена студентов медицинских специальностей. Здесь мы получили большое количество запросов от студентов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана", - пояснил председатель правления.

Говоря об образовательных грантах, Арыстанов отметил, что Казахстан ежегодно предоставляет более 550 образовательных грантов, в которых участвуют представители более 30 стран.

"У нас есть отдельно 50 грантов для граждан Кыргызстана и 100 грантов для граждан Таджикистана. С Азербайджаном тоже есть такое соглашение, однако, количество студентов пока незначительное. Мы надеемся, что это сотрудничество усилится", - добавил он.

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