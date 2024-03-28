Все главы государств-членов ШОС намерены принять участие в саммите в Астане - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Все главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять участие в саммите организации в Астане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на полях Боаоского азиатского форума.

"Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что Астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств – членов Организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно", - сказал он.

Со своей стороны Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала организации.

"Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое вы уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным", - сказал он.

Отметим, что очередной саммит глав государств-членов ШОС пройдет в Астане 3-4 июля. Саммит будет посвящен теме "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".