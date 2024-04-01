Бывший глава миннацэкономики Казахстана назначен генеральным директором KAZENERGY

АСТАНА /Trend/ - Бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров назначен генеральным директором KAZENERGY.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Нефтегазового совета Казахстана.

"Алибек Куантыров назначен генеральным директором KAZENERGY. Ранее, Алибек Куантыров был министром национальной экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Кенжебек Ибрашев покинул должность генерального директора KAZENERGY.

Отметим, что ассоциация KAZENERGY была создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере Казахстана.

Ассоциация объединяет 59 компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Целью Ассоциации является содействие устойчивому и сбалансированному развитию энергетической (нефтегазовой и электроэнергетической) отрасли Казахстана в условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической политике в мире и стране.